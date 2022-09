Gemeenten weten zorgkosten met preventie te beteugelen, maar de klus is nog lang niet geklaard

Eindelijk feest bij Helmond Sport: Kaars zet De Braak in vuur en vlam

De crisis is bezworen, de rode lantaarn uit handen gegeven. Na vier nederlagen in evenzoveel duels boekte het ambitieuze Helmond Sport vrijdagavond dan eindelijk zijn eerste zege van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, op Almere City FC met liefst 3-0.

2 september