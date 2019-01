Gemeenteraad in Helmond aan zet in kunstgraskwestie

Een bomvolle zaal, op een dinsdagavond in buurtcentrum De Fonkel. Want die kleine rubberkorrels, gemaakt van gebruikte auto- en vrachtwagenbanden, blijven de gemoederen maar bezighouden. In totaal liggen er tien kunstgrasvelden met deze zogenaamde infill in de stad. De gemeente Helmond verdedigde tijdens de samenkomst het eigen beleid. Het is veilig voor mens en milieu, zo werd er nog maar eens gecommuniceerd. Tegenstanders zijn net zo stellig: het spul zou niet moeten worden uitgestrooid over de plastic sprieten. Waarom het risico nemen dat er na verloop van tijd toch negatieve gevolgen aan het licht komen? Beide kampen leverden hun ‘eigen’ sprekers en die hadden allemaal hun eigen visie en boodschap.