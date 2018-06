Gemeentes draaien op voor ruimingskosten drugsafval

De kosten voor het opruimen van de vaten met chemicaliën kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro's. Eerder kreeg een familie uit Nuenen nog de rekening van 26.000 euro gepresenteerd, toen er vaten op hun terrein werden gedumpt. Een rechter besliste echter dat de eigenaren van het weiland níet voor die kosten hoefden op te draaien.

De drugsvaten werden maandagmiddag ontdekt in een maïsveld, pal naast de N270. Er werden voornamelijk vaten met een inhoud van twintig liter gevonden, plus nog een plastic barrel met een inhoud van tweehonderd liter. ,,Sommige van de vaten zijn lek", vertelde een agent ter plaatse. ,,Er wordt later onderzoek gedaan bij Strukton, dat de vaten ophaalt en vervolgens de inhoud ervan onder de loep neemt."