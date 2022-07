Gemert bruist een weekend lang: van hardloopzweet en kleinschalig gebrouwen bier

Met een biertje in de hand staat ie vlakbij de finish op het Ridderplein in Gemert, volop genietend. De 4-jarige kleindochter van Theo van der Horst, Madelief, heeft zojuist meegedaan aan de Kids Run. 800 meter, van het plein via een brug over de gracht naar de binnenplaats van het kasteel, door de kasteeltuin en dan via de Heilige Geestlaan weer terug naar het plein. ,,Ze vertrok lachend. Maar ze kwam een beetje mopperend over de finish”, vertelt de trotse opa. ,,Ze vond het veel te ver.”