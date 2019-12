Gemertse schutter (20) zou pistool ook op andere stappers hebben gericht bij massale vechtpartij

Nillesen maakte ernstig bezwaar tegen de manier waarop Danny R. in beeld was gekomen als schutter. Het incident was diep in een weekeindnacht in Gemert, op het Ridderplein. De politie kwam af op een melding van een vechtpartij tussen twee groepen. Mensen hadden schoten gehoord, maar de politie zag daar in eerste instantie niets van terug. Pas na een paar dagen meldde zich een jongeman uit Boekel. Die merkte pas later dat een wond had in zijn lies, en na onderzoek bleek er een kogel nog in zijn bil te zitten.

Herkend via Facebook

In september wilde de politie Danny R. oppakken. Die zat in het buitenland maar meldde zich later vrijwillig bij de politie. Sindsdien zit hij in de cel. Onterecht, volgens Nillesen. Hij is aangehouden omdat getuigen hem zouden hebben herkend. Maar dat was omdat iemand de schutter met een meisje had gezien. Haar kende hij van zes jaar eerder ‘Die moet wel erg diepe indruk hebben gemaakt”, sneerde de advocaat. Via Facebook is haar vriendje erbij gezocht: Danny R. Diens foto is toen aan anderen getoond. Enkel die, en niet zoals gebruikelijk in een stapeltje. Een een schutter pas na een half jaar aanhouden zegt ook iets over het onderzoek, aldus Nillesen.