Gemoedelijke kringgildedag in Gemert ‘loopt als een tierelier’

Ook op twaalfde editie houdt Zeilbergs festival 9Zero vast aan eigene: ‘Dat maakt het zo gezellig’

DEURNE - ZEILBERG - Ooit begonnen als straatfeest is het Zeilbergse 9Zero in de afgelopen veertien jaar met een kleine vierduizend bezoekers uitgegroeid tot een heus festival. Maar ook bij de twaalfde editie staat nog altijd het lokale karakter centraal. ‘Regionaal talent is het belangrijkste.’

24 juni