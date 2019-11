Genieten van concert Tim Akkerman via doventolk

Hennepkwe­ke­rij in aanbouw opgerold in Helmond

22 november Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft vrijdag bij controles in drie panden in Helmond een hennepkwekerij in aanbouw aangetroffen. In een loods lagen een groot aantal koolstoffilters, transformators, lampen, potten, groeimiddelen en hennepresten. Er was in de loods vermoedelijk al eerder hennep gekweekt. Er werd één verdachte aangehouden. Ook werd 2.900 euro aan contant geld in beslag genomen.