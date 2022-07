Geparkeerde auto gaat verloren bij brand in Helmond, opzet niet uitgesloten

Eigenwijs­heid loont voor pionier in draadloos opladen van telefoons: Zens uit Eindhoven verkoopt zijn laders tot in Singapore en Japan

EINDHOVEN - In super-de-luxe hotelkamers in Singapore en in Japanse speelhallen worden mobiele telefoons opgeladen dankzij Eindhovense technologie. Met zijn draadloze opladers bestormt Zens de wereldmarkt.

