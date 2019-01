Geparkeerde auto uitgebrand in Helmond

Vergrij­zing en minder mensen die roken zorgen voor verschui­ving doodsoorza­ken

6:00 EINDHOVEN/HELMOND - Het aantal ouderen dat in Zuidoost-Brabant sterft aan aandoeningen zoals dementie en Parkinson is in tien jaar tijd verviervoudigd. Landelijk gaat het om een verdrievoudiging. Dat toont aan dat de vergrijzing in deze regio harder toeslaat dan gemiddeld in Nederland.