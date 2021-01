Gepensioneerde huisartsen helpen mee in het nieuwe Covid cohort in het Elkerliek ziekenhuis

Dertien bedden telt de afdeling die is ondergebracht in De Regenboog, een voorziening voor geriatrische zorg van De Zorgboog, in het Elkerliek ziekenhuis. ,,De reguliere patiënten konden ofwel naar huis of hebben we kunnen onderbrengen in ons zorghotel Vitassist”, vertelt Wil van de Laar, lid van de raad van bestuur van De Zorgboog. ,,De vrijgekomen ruimte hebben we nodig omdat een cohort vanwege besmettingsgevaar niet is te combineren met andere zorg.”

Veel aanvragen

De afdeling ging vorige week donderdag open. Van de dertien bedden zijn er nu enkele bezet, maar Van de Laar verwacht veel aanvragen vanuit de regio Zuidoost-Brabant. ,,Wij denken aan twee groepen patiënten: zij die nu in het ziekenhuis liggen, maar geen zware medische zorg meer nodig hebben, maar nog wel revalideren én mensen die ziek thuis liggen en waarbij mantelzorgers de zorg samen met thuiszorg niet meer aankunnen.”

Quote Het nieuwe Covid cohort in het Elkerliek telt nu dertien bedden

Het verzoek voor het oprichten van een cohortafdeling kwam van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ). ,,Het viel samen met een initiatief van vijftien gepensioneerde huisartsen uit de regio, die bij het Regionaal Aanmeld Centrum hun diensten aanboden”, zegt Van de Laar. ,,Naast de triage zullen zij op de afdeling de reguliere artsenzorg voor hun rekening nemen. Voor de avonden, nachten en de weekenden kunnen we een beroep doen op de Huisartsenpost, die ook in het ziekenhuis is ondergebracht.” Verpleegkundigen van De Zorgboog en Savant hebben zich spontaan gemeld. ,,Sommigen hebben ook gewerkt toen we in het voorjaar een dergelijke afdeling in bedrijf hadden en doen dit graag, hoewel het ook zwaar werk is.”

De financiering van de cohortafdeling loopt via de Zorgverzekeringswet en het zorgkantoor.

Laveren

Van de Laar benadrukt dat de ontwikkeling van de pandemie zich moeilijk laat voorspellen. ,,We laveren op de golven van corona. We werken samen met de drie veiligheidsregio’s in Brabant en bespreken met elkaar waar capaciteit is, hoe hoog de bezetting en hoe we elkaar kunnen helpen. Dus houden we rekening met de kans dat we ook uit andere Brabantse regio’s patiënten gaan opnemen en dat we de capaciteit gaan uitbreiden. En kunnen we niet zeggen hoelang de afdeling operationeel zal zijn.” Ze zegt onder de indruk te zijn van de betrokkenheid van verpleegkundigen. ,,En denk aan de inzet van de huisartsen. Die blijven niet thuiszitten maar stellen hun expertise beschikbaar. Hartverwarmend!”