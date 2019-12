Gerechtshof houdt zaak van Helmondse vadermoord in hoger beroep aan voor verder onderzoek

HAS Hogeschool Den Bosch gaat in Helmond meedenken over duurzamer produceren van voedsel

15:08 HELMOND - De Bossche HAS Hogeschool gaat in Helmond meedenken over manieren om duurzamer voedsel te produceren. Studenten en docenten gaan met Food Tech Brainport de komende vier jaar tal van proeven en projecten organiseren.