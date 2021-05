Gereedschap gestolen en keet in brand gestoken; veel schade op bouwterrein slimme wijk Brandevoort

Jonger dan zestig en een kwetsbare gezondheid? Begin mei prik-uitnodi­ging in de bus

30 april EINDHOVEN - Wie vanwege gezondheidsproblemen normaal een griepprik mag halen maar nog geen 60 jaar is, krijgt nu eindelijk zicht op een prik tegen corona. Tussen 3 en 18 mei krijgt deze groep een uitnodiging in de brievenbus. Alleen al in Eindhoven gaat het om meer dan 14.000 inwoners.