Een enorme boom in een klein voortuin­tje: ‘Vaak staan mensen even stil om te kijken’

EINDHOVEN - Pal voor het huis van Anton en Joëlle Aulbers in de Boerhaavelaan in Eindhoven, torent een reuzensequoia ver boven de daken in de wijk uit. Het levende monument rijst als een zuil uit de aarde op en bewaakt het onderkomen van de familie Aulbers met zijn weidse takken.