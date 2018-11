Gerrits Recycling Helmond mag uitbreiden

Jan van Brabant Helmond: van vijf naar twee gebouwen aan Molen­straat

7:00 Helmond - Het zou in 2021 klaar kunnen zijn: een nieuw, toekomstbestendig Jan van Brabant College. Gewoon aan de Molenstraat in Helmond, waar de school al meer dan 150 jaar zit. Om aan de eisen op gebied van duurzaamheid te voldoen en om een goede exploitatie mogelijk te maken, moet er wel het nodige gebeuren. En zijn sommige dingen niet meer mogelijk, zegt bestuursvoorzitter Lambèrt van Genugten. Zoals lesgeven in het Rijksmonument.