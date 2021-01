Geschil over stankoverlast van mestbedrijf Den Ouden in Helmond steeds meer een uitputtingsslag

Op selfie­jacht in Hel­mond-West: volkswijk ‘t Haagje is hot door tv-show

20 januari HELMOND - Sinds het tv-programma ‘Typisch Helmond-West’ te zien is op NPO2, wordt er in de wijk een bescheiden jacht gemaakt op selfies en handtekeningen. De geportretteerden zijn blij hoe de wijk in beeld wordt gebracht. Maar de faam stijgt de bewoners niet naar het hoofd.