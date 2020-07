Geslaagde ‘generale’ voor rentree Jazz in Catstown in Helmond

HELMOND - De oefeneditie was bescheiden: vijf combo’s die een uurtje of drie muziek maakten. Maar het enthousiasme was groot. Helmond lijkt klaar voor de terugkeer van Jazz in Catstown.

De sfeer zit er niet metéén in. Maar goed, het is 13.00 uur op zondagmiddag. Als de Papa Dre Jazz Band een uur later aan de tweede ronde begint, zijn de terrassen op de Markt in Helmond al bijna volgestroomd. Dat betekent meer respons. Goedkeuring. Applaus. En naarmate het later wordt, zwelt het enthousiasme verder aan.

Aan de Jazz in Catstown Street Parade doen nog vier combo’s mee. Ze trekken door het Helmondse stadshart, als voorproefje van volgend jaar. Dan moet het festival van weleer zijn rentree maken, in de oorspronkelijke opzet en op het traditionele moment van het jaar: de laatste week van augustus.

Einde van de zomervakantie

Jazz in Catstown prijkte decennialang op de Helmondse evenementenagenda. Het markeerde als het ware het einde van de zomervakantie. Na de editie van 2011 verhuisde het muziekfestijn naar het voorjaar, om in 2014 met kunstmanifestatie Artimond op te gaan in H2O. Van een echt jazzfestival was geen sprake meer.

Volgens Ralph de Kort had nooit met de datum van Jazz in Catstown geschoven moeten worden. En er is nog iets wat het evenement geen goed deed, meent de initiatiefnemer van de straatparade: „Het is te veel weggegaan van de jazz, het werd te breed.” Daartoe werd destijds, in 2007, juist besloten om meer jonge bezoekers te trekken. Een vergissing dus, volgens De Kort. „Helmond is een jazzstad. Net als Breda.”

Ook bij twintigers en dertigers lach op het gezicht

Afgaande op de reacties tijdens de ‘generale repetitie’ kan hij wel eens gelijk hebben. Het publiek is ook ditmaal overwegend vijftigplus, maar de blaasgezelschappen toveren ook bij menig twintiger en dertiger een lach op het gezicht. Misschien is de tijd er gewoon weer rijp voor. Het centrum van Helmond is de laatste jaren veranderd. Met al zijn terrassen en verrassende restaurants is het nu veel meer een verblijfsplek.

De Kort is zelf jazzmuzikant. Zijn Papa Dre Jazz Band is zo’n beetje de huisband van het Helmondse centrum. De Kort is ook ondernemer en in die hoedanigheid lid van Netwerkclub 0492. „Daarin zitten nog drie mensen die vroeger bij Jazz in Catstown betrokken waren. Zo is het idee ontstaan voor de Street Parade.”

Goed visitekaartje

Volgend jaar wordt het allemaal een stuk serieuzer. „Het gaat sowieso door, minimaal in dezelfde vorm als nu”, verzekert De Kort. „Het programma zal goed zijn. De contacten zijn er.” Verder zal het om het budget gaan. Als er genoeg geld loskomt, kan het ook qua verschijningsvorm weer een echte Jazz in Catstown worden, met podia dus. „Daarvoor gaan we de boer op”, zegt De Kort. „Deze try-out lijkt me een goed visitekaartje.”