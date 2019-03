Gesprekken over pand Intertoys Helmond

Zwanen zorgt met mazzelgoal voor vleugje positivi­teit bij Helmond Sport: ‘Hopelijk geeft dit een boost’

15 maart Het was verre van goed wat Helmond Sport tegen Go Ahead liet zien, maar daar maalde niemand om in Helmond. Het puntje tegen de nummer drie werd gekoesterd, na acht nederlagen op rij. ,,Hopelijk zorgt dit voor een beetje positiviteit in dit rampseizoen”, zei invaller Bram Zwanen.