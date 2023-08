Geurbestrijder voldoet aan alle eisen, maar toch krijgt Stiphoutse Chinees dwangsommen na klachten buurt: ‘Voelt als pesten’

Hallo Michelin! Waar blijft die ster voor Nastrium? ‘Ik hoop dat het er nu een keer van komt’

HELMOND - Zelf is Djailany van de Laarschot te bescheiden om het van de daken te schreeuwen, maar diep in zijn hart vraagt de Helmondse chef-kok (39) het zich ook wel af. Waarom slaat Michelin hem over bij het uitdelen van de sterren? ,,De tijd is er wel rijp voor, vind ik.”