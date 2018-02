'Gevaarlijke' ballonnetjes in Dierdonk

Maak je het inbrekers hiermee niet erg gemakkelijk? Die vraag ging woensdag rond in een deel van de Helmondse wijk Dierdonk. Vanwege Valentijnsdag had de plaatselijke Albert Heijn dinsdag kortingskaarten aan huis bezorgd. Via een lintje waren ze verbonden aan een rood ballonnetje in de vorm van een hartje, en dát hing aan de buitenkant van de brievenbus. Of alles hing buiten aan de deurknop. Wie op vakantie is, zal er niet blij mee zijn, was de gedachte van een aantal wijkbewoners.

Buurtpreventie

Dierdonk is sinds enige tijd helemaal afgedekt met buurtpreventiegroepen via Whatsapp. Volgens coördinator Pierre Claessens heeft de actie van de Albert Heijn niet voor onrust gezorgd. „We hebben 29 Whatsapp-groepen. In eentje is een melding over deze actie binnengekomen. Ik heb woensdagmorgen contact gehad met de wijkagent. Die was ook ingelicht door de Albert Heijn. Over deze actie is goed nagedacht.”