Gevangenisstraf voor dumper drugsafval uit Helmond

DTW Philips heeft belangrijk­ste fabriek verstopt: niet alleen technolo­gie, maar ook luiers

10:05 EINDHOVEN - Tijdens de Dutch Technology Week die maandag van start gaat, zetten veel bedrijven de deuren open, zodat iedereen kan zien hoe techniek tot stand komt. Al blijkt bij Philips in Best dat het draait om meer dan enkel technologie. Want wie weet dat Philips ook luiers verkoopt?