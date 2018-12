Gevel Ameidestraat Helmond kán behouden blijven, maar niet aan de Ameidestraat

HELMOND - De markante voorgevel van het pand Ameidestraat 1 (voorheen 3) in Helmond kán behouden blijven. Maar niet op de huidige plek en alleen als de politiek er 30.000 tot 50.000 euro voor over heeft. Dit schrijft het stadsbestuur aan de leden van de gemeenteraad.

Het pand in het centrum wordt binnenkort gesloopt, om plaats te maken voor 22 zorgappartementen. De benodigde vergunning werd eind september al verstrekt. Daarna maakte politieke partij Helder Helmond zich sterk voor behoud van de ruim honderd jaar oude voorgevel. Wethouder Gaby van den Waardenburg (D66) verklaarde dat ze weinig ruimte had omdat de vergunning al was verleend en omdat de gevel geen monumentale status heeft. Maar ze beloofde nog eens in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar.

Het resultaat is dat er nu drie opties op tafel liggen. Bij de eerste verandert er niks en wordt de gevel gesloopt. Bij de tweede wordt de gevel gesloopt maar worden enkele karakteristieke stenen kosteloos hergebruikt in de gevel van de nieuwbouw. Bij de derde wordt de oude gevel voorzichtig afgebroken, zodat hij later op een andere plek weer kan worden opgebouwd. Deze mogelijkheid gaat dus geld kosten; hoe voorzichtiger er gesloopt wordt, hoe hoger de kosten.