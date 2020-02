Gevelprojecties op De Cacaofabriek in Helmond

Leider cokebende Helmond moet 18 maanden de cel in

19:59 HELMOND - De 33-jarige Boub L. uit Helmond is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden voor zijn leidersrol in een drugsbende die zich bezighield met de handel in cocaïne. Ook vijf andere leden van de criminele organisatie zijn veroordeeld.