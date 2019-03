Geveltje Ameidestraat Helmond houdt nog even stand

Camarillo in Helmond wil paarden­sport verlevendi­gen

10:59 HELMOND - Een springwedstrijd in de paardensport is eigenlijk 'hartstikke saai' voor het publiek. Op de beeldschermen bij een wedstrijd of thuis op televisie laat een teller de tijd zien, maar dat is het dan ook wel. Daar bedacht het Helmondse bedrijf Camarillo iets op: een apparaatje dat tijdens het springen data over paard en ruiter verzamelt en direct doorgeeft waardoor voor toeschouwers veel meer te beleven is.