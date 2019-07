Gevonden in Helmond: ruim 20 lachgasflessen

interview Helmond Sport-aan­winst Orhan Dzepar is creatief binnen én buiten de lijnen

20:10 Orhan Dzepar (23) springt in het oog bij Helmond Sport in de voorbereiding. Al kon ook hij zaterdag een stevige 5-0 oefennederlaag tegen Heracles Almelo niet voorkomen. De creatieve middenvelder over zijn Bosnische roots, gitaarspelen en zijn verwachtingen.