Gewapende overval in Helmond na afspraak via Marktplaats, daders gevlucht met buit

Gratis lezing Evelien Paulussen in Helmond over hulp ‘late’bestralingsschade

11:05 Helmond - Evelien Paulussen van het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde geeft woensdag in Helmond een gratis lezing over ‘betere kwaliteit van leven na bestraling’. Ze doet dat vanaf 19.30 uur in regionaal inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond.