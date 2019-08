Gewapende overval in Helmond: Stevige strafeis voor knullige overvaller met plotse spijt

DEN BOSCH - Spijt, spijt, hij heeft vreselijke spijt. De Poolse Wiktor B. struikelt over zijn woorden als hij de gewapende overval op een Helmonds restaurant bekent. De rechtbank is niet zo onder de indruk. Tot nu toe ontkende Wiktor (20) zeker zo hard. Alleen bleek zojuist dat zijn DNA is gevonden op een tas die hij achterliet. Of hij zonder dat bewijs ook had bekend? Jazeker, knikt Wiktor.

Officier van justitie Mart de Bruijn zet grote vraagtekens bij al die spijt. Hij ergert zich vooral aan het gemak waarmee Wiktor een (nep-)wapen tegen mensen gebruikte. “Dat het nep is doet er niet toe. Het heeft een enorme impact op de betrokkenen, plus alle omwonenden en omliggende ondernemers. De hele straat was bang.”

Ongelukje

Het geldt zeker voor de Chinese uitbaatster van afhaalrestaurant Maan Lee. Vorig jaar net na de Kerst stond opeens een jongeman voor haar neus met een pistool. Hij wilde ‘money, money’ en ze gaf hem tweehonderd euro. Meteen rende de man de deur uit en getuigen zagen hem wegfietsen.

Op camerabeelden zag de politie dat die middag een jongeman met hetzelfde signalement al rondhing bij de chinees aan de Mierloseweg. Hij ging binnen bij het ernaast gelegen eettentje. Dat moest hun jongen zijn, en alle agenten kregen een foto van hem. Een week later was er een ongelukje waar de politie aan te pas kwam en die agent herkende Wiktor.

De vriend die er bij was vertelde dat Wiktor al had opgeschept over de overval, maar Wiktor wees meteen naar die jongen als dader. Dat kon de politie niet overtuigen. DNA op de achtergebleven boodschappentas maakte de zaak rond.

De rechters waren niet erg te spreken over Wiktor. Die plotse spijt, de schuld geven aan een vriend: het was niet fraai. En er viel meer te mopperen. Wiktor heeft geen diploma’s, geen werk, is weggelopen na ruzie met zijn vader, maakt ook ruzie met hulpverleners en zat in liefst drie proeftijden van eerdere winkeldiefstallen. "Zo kun je niet verder leven”, klonk het en dat wist Wiktor zelf ook wel. Hij had immers spijt .

Knullig