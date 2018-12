Gewapende overval op afhaalrestaurant Maan Lee in Helmond: man bedreigt personeel met vuurwapen

Gel­drop-Mier­lo: Regiopro­ject zonnepane­len moeizaam van start

10:56 GELDROP/EINDHOVEN - Het ambitieuze zonnepanelenproject De Groene Zone kende een moeizame start. In twee jaar tijd moeten 7000 daken in twaalf gemeenten voorzien zijn van zonnepanelen. Tot nu toe is nog maar 15 procent van die doelstelling bereikt.