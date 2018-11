Gewapende overval op cafetaria in Helmond, twee daders op de vlucht

Volgens de politie waren de mannen in het bezit van een op vuurwapen gelijkend voorwerp. In de cafetaria zou er een schermutseling hebben plaatsgevonden, waarna het tweetal er vandoor ging in de richting van de Van Galenstraat. Agenten zijn in gesprek gegaan met het personeel om meer duidelijkheid te krijgen over het incident. De omgeving werd na het incident afgezet met linten.



Er is een Burgernetbericht verstuurd met daarin het signalement van de overvallers. Het gaat om twee jongemannen van ongeveer 20 jaar oud en 1.80 meter lang. Ze hebben een getint uiterlijk, kort haar en bakkebaarden. De politie verzoekt mensen die de daders zien om zelf geen actie te ondernemen, maar 112 te bellen.