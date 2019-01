Gewapende overval op Cafetaria Spoorzicht in Helmond

Liefdesver­kla­ring aan het publiek in Speelhuis Helmond: ‘De acteur houdt van u!’

16:40 Het Zuidelijk Toneel brengt een ode aan het trouwe theaterpubliek. 'Liefdesverklaring (voor altijd)' is gebaseerd op de tekst 'Publikumsbeschimpfung' uit 1966, maar dan honderdtachtig graden gedraaid. Geen scheldpartij, maar warme woorden. De acteur houdt van u, op 17 januari in het Speelhuis in Helmond.