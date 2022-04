Geweigerd worden bij je eigen optreden: bassist Rinus Gerritsen vertelt over zestig jaar Golden Earring

Het verhaal gaat dat Michael Jackson de videoclip van Twilight zone van de Golden Earring op MTV zag en erdoor geïnspireerd raakte tot het maken van de legendarische clips voor zijn album Thriller. En Jimi Hendrix had Rinus Gerritsen in zijn band willen hebben, vernam de Earring-bassist pas veel later. „Ik had het overigens niet gedaan, hoor”, vertrouwt de Hagenees zijn toehoorders in Helmond toe.