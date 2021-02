Gewonde bij brand in bedrijfspand in Helmond

Corona lijkt op zijn retour in Ameideflat Helmond: 4 nieuwe gevallen na steekproef bij 94 bewoners

27 januari HELMOND - De corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Ameide in Helmond lijkt over zijn hoogtepunt heen. Een steekproef onder 94 van de ruim 300 bewoners leverde 4 nieuwe positieve gevallen op.