Gezin uit Helmond gedupeerd: Geen QR-code, dan Griekenland niet in

Mannen uit Eindhoven en Helmond opgepakt na ontvoering in Amsterdam

11:07 AMSTERDAM - Vier van de zes verdachten die in de nacht van zaterdag op zondag in de Amsterdamse binnenstad zijn gearresteerd na de ontvoering van een man, moeten van de onderzoeksrechter voorlopig in de cel blijven. De verdachten zijn een 26-jarige man uit Helmond, een man van 25 uit Eindhoven en twee mannen van 21 en 22 zonder vaste verblijfplaats.