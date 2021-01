Gezin van vermoorde crimineel Muller draait op voor zijn drugslab, weduwe naar de cel

Stef Muller (53) was in het verleden ooit trainer van kickbokskampioen Nieky Holzken. Bij de politie had zijn naam echter een heel andere lading: die van handelaar in harddrugs. In 2017 betrapte de politie hem op bezit van wapens, drugs en chemicaliën en in 2019 lagen er opnieuw honderden kilo's verboden grondstoffen bij zijn vrouw. Dat werd hem, haar en hun dochter aangewreven maar een dodelijk schot zorgde er vorig jaar voor dat alleen de vrouwen daar nu bij de politierechter voor moesten opdraaien.