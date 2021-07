Gezinnen Houtse Akker in Helmond zijn opgelucht: ‘Eindelijk zicht op een echte oplossing’

Biografie Kumt Goewd over platte­lands­be­stuur­der Harrie Verkampen vertelt ook veel over Gemert

3 juli GEMERT - Kumt goewd. De vaste uitspraak van Harrie Verkampen is de titel van zijn biografie. Een boek dat veel vertelt over deze ‘markante plattelandsbestuurder’ maar ook over de ontwikkelingen in Gemert. ‘Die dubbele pet was nooit een probleem.’