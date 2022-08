Gezocht: ‘doorsnee’ gezin dat elk dubbeltje om moet draaien

Zorgwekkend

Onlangs sprak dr. Roeland van Geuns, die al ruim 25 jaar armoedevraagstukken onderzoekt, in het ED zijn zorgen uit over de belabberde financiële situatie waar mensen in zijn beland of gaan belanden. ,,Vaste lasten nemen een steeds groter deel van het besteedbaar inkomen in. De marges om tegenvallers op te vangen worden steeds kleiner bij mensen. En dat wordt alleen maar zorgelijker nu de inflatie toeneemt en energierekeningen absurde vormen aannemen.” En dan moet het nog winter worden. ,,Het is alles bij elkaar heel zorgwekkend.”

Groep een gezicht geven

De redactie van het ED is op zoek naar gezinnen met een middeninkomen die plotseling de touwtjes aan elkaar moeten knopen. We willen deze groep, die steeds groter wordt maar ook onzichtbaar is, een gezicht geven en hun verhaal laten vertellen. Maakt u zelf onderdeel uit van zo'n ‘doorsnee’ huishouden of kent u mensen die hun verhaal hierover willen delen dan horen we dit graag door middel van een e-mail naar d.broers@ed.nl. Vermeld in het bericht uw telefoonnummer dan nemen we spoedig contact op.