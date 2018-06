Gildefeesten Mierlo-Hout zorgen voor verbroedering

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven: Opa Klijzing had er tabak van

23 juni EINDHOVEN - Het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zit vol foto's waarbij het verhaal ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via een formulier op de website fotowerkplaats-rhce.nl. Reageren kan ook per mail.