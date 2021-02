Gladde weg na hevige sneeuwval zorgt voor ongeluk in Helmond

Justitie trekt alles uit de kast om relschop­pers Eindhoven te berechten: zelfs ‘opvallend schreeuwen’ leidt tot aanklacht

3 februari DEN BOSCH - Van schreeuwen naar een politieman in functie, tot het omduwen en in brand steken van een dienstvoertuig van Prorail. Het Openbaar Ministerie trekt alles uit de kast in de aanklachten tegen de eerste vier die vrijdag voor de snelrechter moeten komen voor de Eindhovense rellen: drie uit Eindhoven (tussen 18 en 24 jaar) en een Helmonder (18).