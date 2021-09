‘Gluren bij de Buren’ in Helmond: Luisterliedjes zweven door de tuinen

Coverband Austerity is nog aan het inspelen op het terrein van scouting Brouwhuis. ,,We hebben vertrouwen in een goede dag”, zegt gitarist Lex van Hulten. Heel veel mogelijkheden om samen te oefenen heeft de band nog niet gehad vanwege corona. Om half twee begint Austerity. Dreams van Fleetwood Mac klinkt en niet veel later komen de eerste twee bezoekers.

Helmonds Kwartierke

Ondertussen is het een paar straten verder in de Stadstuin van Helmond gezellig druk. Muzikant Dies van Soelen klinkt met zijn akoestische gitaar zacht op de achtergrond. ,,Het is de eerste keer dat ik hier ben”, zegt Jan ter Horst uit de Rijpelberg. ,,Ik hou van muziek, dus ik geniet hier lekker van.” Hij wil eigenlijk niet zo lang blijven. ,,Maar ondertussen zit ik hier al een Helmonds kwartierke”, zegt hij met een lach.

Quote Leuk dat Gluren bij de Buren samenvalt met de opening van onze tuin hier in Brouwhuis Jack Kloft, initiatiefnemer Stadstuin

Zondag is ook de officiële opening van de Stadstuin. ,,Gluren bij de Buren is echt ons ding”, zegt initiatiefnemer Jack Kloft. ,,Ik zag het voorbijkomen en ik dacht: ‘daar moeten we aan meedoen’. Het is leuk dat het samenvalt met de opening van onze tuin hier in Brouwhuis.” Huiskat Bobby komt even langsgelopen om mensen te begroeten en hier en daar een aaitje te halen. ,,Het is gewoon te gek dat er zo veel mensen zijn, dat overtreft mijn verwachtingen”, zegt Kloft terwijl hij de rode kat snel aait.

Repeteren in je huiskamer

Bij bed en breakfast Bosgeluk aan de Vlierdense Bosdijk worden de verwachtingen ook overtroffen. Zangeres Anouk van het duo Thomas & Anouk had zichzelf gelukkig geprezen als er tien mensen in het publiek zouden zitten. ,,Dat aantal is na het eerste optreden al ruimschoots gehaald”, zegt B&B-eigenaresse Helma den Dekker.

In de tuin van Bosgeluk heeft het Utrechtse duo zijn allereerste optreden. ,,We zijn tijdens corona begonnen met samen muziek maken”, zegt Anouk. Het tweetal vult de tuin met ‘droevige deuntjes en lekkere luistermuziek’, aldus een lachende Anouk. ,,Dit is natuurlijk veel leuker dan repeteren in je huiskamer en volgens mij ging het goed. Het smaakt in ieder geval naar meer”, zegt Thomas. De luisteraars zijn het daar mee eens. ,,We want more! Dat was heel mooi”, roept de Gemertse Conny Lenders vanuit het publiek.

Ondertussen is het bij de scouting ook drukker geworden. Austerity speelt voor de dertien aanwezigen hun laatste nummer van de dag. ,,Het was wel weer leuk om na zo’n lange tijd op te treden”, besluit zangeres Larisa Camfferman.

Volledig scherm Gluren bij de Buren in de Stadstuin van Helmond. © Juliët Meulendijks