Go Sharing-scooters Helmond ‘in winterslaap’

HELMOND - Helmonders kunnen voorlopig geen gebruik maken van de elektrische scooters van Go Sharing . Het bedrijf heeft de circa vijftig felgroene tweewielers opgehaald en brengt ze pas weer in het voorjaar terug.

Volgens launch manager Lloyd Drop van Go Sharing werden de Helmondse E-scooters ‘opvallend minder gebruikt sinds het kouder is’. „Daarom gaan ze nu in winterslaap.” In andere steden is volgens Drop geen terugval in het gebruik te zien en blijven de scooters gewoon inzetbaar.

Helmond maakte afgelopen voorjaar kennis met de elektrische scooters van Go Sharing, in navolging van onder meer Eindhoven. De stille tweewielers zonder CO2-uitstoot werden direct volop gebruikt. Maar al snel zorgden ze ook voor ergernissen, omdat ze geregeld werden achtergelaten op plekken waar dat niet de bedoeling is.

Drie waarschuwingen

Daarnaast bleef een scooter soms erg lang ergens staan voordat een medewerker van Go Sharing het ding ophaalde om het te verplaatsen naar een punt met veel potentiële gebruikers, zoals een station. Gevolg: vandalisme. Volgens Drop was een gebrek aan ‘handjes’ niet aan de orde. Go Sharing spreekt klanten overigens aan op verkeerd (parkeer)gedrag. Wie na drie waarschuwingen nog in de fout gaat, wordt geblokkeerd.

Om het aantal klachten over slordig geparkeerde E-scooters te verminderen, kwam Eindhoven met een parkeerverbod in een deel van de binnenstad. Andere steden overwegen een soortgelijke stap. Volgens Drop wordt ook in Helmond met de gemeente gesproken over de pijnpunten. Met het aantal klachten valt het volgens hem wel mee. „Er is vaak veel aandacht voor één incident. Wij zien juist een afname van het aantal klachten.”