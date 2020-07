Goeikes buitenexpositie met mensen uit verre landen in een Helmonds landschap

De foto’s zijn onderdeel van de nieuwe openluchtexpositie van Goeikes . Die is dit keer geïnspireerd op het werk van de middeleeuwse landschapsschilder Lucas Gassel. Het Goeikes-boek verscheen eerder al, de gratis toegankelijke expositie werd vanwege corona even uitgesteld.

Nu zie je de projecten van bijvoorbeeld portretfotografen Indigo&Cacao en landschapsfotograaf Michael Verlijsdonk in de Elzas Passage. In de benedenzaal van Museum Helmond zijn de moderne versies van bijbelverhalen in een Helmondse setting te zien van Peter Verreussel. Monique Hoffman brengt in de kasteeltuin een ode aan de Helmondse vluchteling. Ze zet mensen uit verre landen in de schijnwerpers in een Helmonds landschap.