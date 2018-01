Golf aan autobranden in Helmond, 9 wagens getroffen in een week tijd

HELMOND - In de afgelopen tweeënhalve maand stonden er liefst veertien auto's in brand in Helmond. Vooral in en rond de binnenstad staan wagens niet veilig.

In de Matthijs Vermeulenstraat in De Waart was het dinsdag raak. Een Mercedes-jeep ging in vlammen op, twee andere auto's werden eveneens serieus aangetast. Getuigen zagen een groep vandalen weg sprinten. ,,Er gebeurt hier elke maand wel iets, hoor. Brandstichting. Inbraak. Vernieling. Het wordt steeds erger", zegt buurtbewoner Ben van den Broek (63), die met zijn partner Tonnie al zeventien jaar in de wijk De Waart woont.

Ook de auto van het stel stond al eens in de fik. ,,Gewoon, op klaarlichte dag. We kregen bovendien een steen door de voorruit, omdat we de politie hadden gebeld. Het woongenot is hier helemaal weg door een groep van zeven, acht jongens." Een paar honderd meter verderop stond vorige week nog het luifel van modezaak Lilith in lichterlaaie. De brandweer was er op tijd bij om het historische pand van de ondergang te redden.

Dozijn autobranden

In een goede twee maanden tijd stonden er meer dan een dozijn auto's in brand in Helmond. De afgelopen week was er zelfs een piek, met in totaal vier incidenten. Er raakten daarbij negen voertuigen beschadigd, waarvan er zes compleet werden verwoest. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn autobranden vrijwel altijd aangestoken. De politie heeft daar niet altijd bewijs voor. ,,Het is niet in alle gevallen zeker dat het om brandstichting gaat", zegt een woordvoerder. ,,We moeten duidelijke aanwijzingen of sporen hebben. En daar is dus niet altijd sprake van. Sporen gaan bij een brand natuurlijk ook wel eens verloren."

Autobrand op de Calsstraat in Helmond.

De politie stelt 'alert' te zijn na de reeks autobranden. Mogelijk zijn er op de achtergrond inmiddels wel al een of meerdere daders in beeld. Afgelopen oktober was er duidelijk bewijs van brandstichting: toen werd er een brandbom gevonden naast een geruïneerde auto aan de Oostende.

Camera's

Meerdere bewoners van De Waart hebben de problematiek aangekaart bij Woonpartners. Zij willen dat de woningcoöperatie camera's ophangt om de overlast te bestrijden. ,,Dat is niet toegestaan in de openbare ruimte", stelt een woordvoerster. ,,De signalen over onveiligheid in De Waart zijn bij ons bekend. Om de leefbaarheid te verbeteren hebben we onder meer extra straatverlichting opgehangen. Onze ervaring is dat het de laatste tijd ook steeds beter gaat in de buurt."