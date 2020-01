Golf van berovingen teistert Helmond

Eerste paal de grond in voor nieuwe ‘Knip’ in Helmond

8 januari HELMOND - Op sportpark De Braak in Helmond is woensdag de eerste paal van het nieuwe Dr. Knippenbergcollege de grond in gegaan. Dat gebeurde onder het toeziend oog van onder anderen Paul Metzemaekers, de rector van de OMO Scholengroep Helmond.