Gouden bruidspaar Giebels uit Helmond: Sluiswachterszoon Piet vond zijn lief aan overkant kanaal

Drie jaar later trouwde het stel in Asten, waar het tot 2009 zou wonen. Vader Piet werkte intussen aan een ambtelijke carrière in Asten en Someren (5 jaar in Someren en 35 jaar in Asten). In zijn rol als ambtenaar stond hij ook aan de wieg van het huidige Prinsenmeer. Piet hield de administratie hiervan bij. Omdat er ook iemand een horecavergunning moest hebben, leerde hij bier tappen. Verder was hij jarenlang penningmeester van de scouting in Asten, terwijl Carla vrijwilligerswerk deed op school, bij Bartholomeus en het klokkenmuseum in Asten en zich nu nog bij de schoolbieb in Dierdonk gedienstig maakt.