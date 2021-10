Gouden paar Joh. en Riet Soons: ‘We kennen inmiddels elk romantisch plekje op de Strabrechtse Hei’

GOUDEN PAAR20 februari 1965. Het is een datum die in het geheugen van Johannes (Joh. voor intimi). en Riet Soons - Donker gegrift staat als dag waarop ze verkering kregen. ,,Het was op een hockeyfeest in Geldrop”, weet gouden bruid Riet nog. ,,Joh. mocht als mijn introducé mee.” Hoe die avond precies verliep, is Joh. dan weer goeddeels vergeten. Grinnikend: ,,Ik weet alleen nog dat ik in de tuin danste.”