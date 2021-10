Gouden paar uit Mierlo: ‘We vinden het fijn om van alles samen te doen’

MIERLO - Zowel Toon Romonesco als Riky van Dijk zijn geboren en getogen in Mierlo. Riky op 5 oktober 1948 op de Overakker. Toon op 18 augustus 1946 in de Marktstraat.

Toon en Riky leerden elkaar kennen tijdens de trainingen van de Mierlose volleybalvereniging DKJO. Toon is een van de grondleggers van de vereniging. ,,We zagen elkaar geregeld, maar we kregen pas verkering tijdens de Kersenoogstfeesten in 1967. Namens de volleybalvereniging deden we mee aan de optocht. Met onze praalwagen De gouden droom wonnen we de eerste prijs. Op de avond van de uitreiking vroeg ik Riky of ik haar naar huis mocht brengen. Gelukkig zei ze ja! Of de eerste zoen toen is gevallen, dat weten we niet meer. Maar vanaf die dag waren we een stelletje. Ik was 21 jaar en Riky 19 jaar.”

Toen het stel een woning toegewezen kreeg in Mierlo, besloten ze te trouwen. De datum is 8 oktober 1971. ,,We kwamen te wonen op Lijndje 16 in Mierlo. En daar wonen we nog steeds met heel veel plezier!” aldus Toon.

Op 15 februari 1975 werd zoon Paul geboren. Op 15 oktober 1976 zag dochter Loes het levenslicht. ,,We hebben drie geweldige kleinkinderen. Onze Milan is 14 jaar, Sarah is 12 en onze Jan is 11 jaar.”

Textiel

Toon werkte tot aan zijn pensioen als laborant. ,,Ik ging in Helmond naar de Textielschool, omdat mijn vader ook in de textiel werkzaam was. Vervolgens ging ik aan het werk bij De Haes in Mierlo. Heel mijn leven heb ik hetzelfde soort werk gedaan, tot aan mijn pensioen.”

Riky studeerde voor onderwijzeres. ,,Ik heb totdat Paul geboren werd, op de Luciaschool in Mierlo gewerkt als juf. Toen mijn kinderen tieners waren, ben ik parttime gaan werken op de Johannesschool.”

Vrijwilligerswerk

Hun leven stond veelal in het teken van vrijwilligerswerk. Toon was bestuurslid van volleybalvereniging DKJO. Ook was hij lid van de EHBO Mierlo. Daarnaast verzorgde hij hand- en spandiensten voor de woningbouwvereniging. De laatste jaren is hij actief voor de Heemkundekring Myerle. Riky is een zeer actieve vrijwilliger bij het IVN Mierlo, collecteert voor veel goede doelen en doet parochiewerk. ,,We vinden het ook leuk om samen fiets- en oriëntatieroutes voor anderen te organiseren. We hebben samen aan volksdansen gedaan en hebben in onze familie veel aan mantelzorg gedaan.”

Volledig scherm Toon en Riky trouwden op 8 oktober 1971. © DCI Media

Toon is in januari 2016 uitgeroepen tot Mierlose Mens en Riky is bij het 40-jarig jubileum van IVN Mierlo in juni 2016 geëerd met een koninklijke onderscheiding.

Geven en nemen

Het geheim van een goed huwelijk is ‘geven en nemen’ en ‘elkaar respecteren voor wie je bent’. Riky: ,,We vinden het fijn om van alles samen te doen, maar we gunnen elkaar ook onze eigen interesses en hobby’s.”

Ze vieren hun trouwdag met een feest. Toon: ,,Een gouden trouwfeest vieren is een mooie gelegenheid om het eigen gezin, broers en zussen, oom en tantes, achterneven en -nichten van beider families bij elkaar te hebben en er een gezellige dag van te maken.”