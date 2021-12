Gouden plaat voor Dikke Leo: wie heeft herinneringen aan de Helmondse zanger van het pikante lied

De Helmonder stond bekend om zijn ‘pikante liedjes’. Zo zong hij over de Schoorsteenveger, de Slijpers van Parijs en is ook de Pruimenpolka een klassieker. Kuijpers had jarenlang een café aan de Mierloseweg. Toen hij dat van de hand deed, verhuisde het gezin naar Boekel.

In 2003 overleed Leo Kuijpers op 71-jarige leeftijd. Zijn portret hangt in de galerie van markante Helmonders in de Kamstraat.

Bij de foto staat als datum 11 mei 1974, met de vermelding 'jubileum'. Op die dag werd hij 43 jaar. Wie weet welk jubileum er werd gevierd en waar deze foto is gemaakt. En wie zijn de andere mensen op de foto? Voor welke plaat kreeg Leo hier goud. En wie heeft andere herinneringen aan hem, is misschien wel eens in zijn café geweest.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van de Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Opening van de supermarkt van De Gruyter in de Helmondse Veestraat op 13 november 1968. © RHCe/Jozef van den Broek

Met kassabonnen sparen bij ‘Piet den Dief’

Het snoepje van de week, het was een begrip bij levensmiddelenzaak De Gruyter. Deze term komt regelmatig terug in de vele reacties op de foto van vorige keer. Daarop was te zien dat een grote groep mensen stond te wachten bij de opening van de zelfbediening supermarkt in de Veestraat, op 13 november 1968.

Wij meldden abusievelijk dat die zaak gevestigd was in het pand waarin nu D-Reizen zit (waar op de gevel nog ‘P. de Gruyter & Zn’ staat). Dat is niet waar, meldt onder andere Cees van Dijk. ‘In dat pand zat de oude bedieningswinkel van De Gruyter. De supermarkt bevond zich bij de ingang van de Elzas Passage aan de Veestraat.’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De supermarkt van De Gruyter bij de ingang van de Elzas Passage. © niet bekend

En Van Dijk kan het weten. ,,Ik heb zelf nog bij De Gruyter gewerkt. Eerst in de Heistraat, later ook in Eindhoven op het Cassandraplein, Tongelresestraat en Hoogstraat. En in die winkel in de Veestraat. Mijn interne opleiding liep via verschillende afdelingen in verschillende zaken.” Hij weet ook te melden wie de man links op de foto is: ,,Jan van de Looverbosch, toen assistent-bedrijfsleider.”

Quote Op maandagoch­tend was de winkel dicht en moesten we met zijn allen schrobben Jeanne Hoppenbrouwers

Over de rechtse man met bril is geen naam binnengekomen. De manager van deze zaak was Jan Claassen. ‘Een groter, slanke man met blonde haren’, meldt Jeanne Hoppenbrouwers. Ook zij heeft in deze grote winkel midden in het centrum gewerkt. ‘Van november 1969 tot en met oktober 1972. Ik was daar caissière, je mocht daarvoor je diploma gaan halen. Het was leuk werken. Vooral op vrijdag en zaterdag als het druk was en je kreeg kassa één, dan zat je er de hele dag. Er waren vijf kassa’s. Als je bijvoorbeeld kassa drie had , deed je andere dingen en werd je erbij geroepen als het drukker werd.’

‘Op maandagochtend was de winkel dicht en moesten we met zijn allen schrobben’, vervolgt ze. ,Je had ook om de beurt een week kantinedienst.’

Hannie Jacobs-Naninck heeft ook verleden bij de grootgrutter. ‘Ik begon 1 augustus 1959 in de Heistraat. En heb bij De Gruyter gewerkt tot mijn trouwen in 1969. Ik werkte op de administratie. Na de opening van de supermarkt in de Veestraat werd ik daar cheffin financiën en begeleidde de kassa's. We hadden een heel fijne club mensen.’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Personeel van de supermarkt net voor de opening. © niet bekend

Ad van den Hurk herinnert zich nog de bijnaam van De Gruyter: ‘Ik ging wekelijks met mijn moeder naar ‘Piet den Dief’.’ Deze weinig vlijende benaming kreeg het bedrijf vanwege zijn kortingssysteem. ‘Mensen konden hun kassabonnen sparen, die waren destijds nog van heel dik papier, bijna karton', weet Cees van Dijk. ‘Bij inlevering kregen ze tien procent terug.’ Een bedrijf dat zo veel kan afstaan, heeft te veel winst berekend, bewerden boze tongen. Vandaar die bijnaam. En de oprichter heette Piet.

Koelkast bij elkaar gespaard

Tinie Gruijters zegt dat haar moeder op deze manier 'onze eerste koelkast bij elkaar heeft gespaard. En veel cadeaus voor Sinterklaas. Ze is ook een keer mee geweest met een klantenuitje naar de fabrieken in ‘s-Hertogenbosch.’

Volgens Marinus van den Elsen van Heemkundekring Helmont lag de supermarkt daar helemaal verkeerd. ‘De Veestraat werd rond die tijd voetgangerszone en was niet meer met de auto bereikbaar.’

In de jaren 70 viel het doek voor De Gruyter.