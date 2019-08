Graffiti in tentoonstelling Helmond is de straatkunst voorbij

Jazzklanken tijdens de opening van een expositie waarin graffiti centraal staat? Voor saxofonist Hans Dulfer is de combinatie lang niet zo gek is als die op het eerste gezicht lijkt. ,,Graffiti en hiphop zijn nauw met elkaar verweven en hiphop komt voort uit de jazz", legt de muzikant uit, enkele minuten voordat hij de tentoonstelling Melting Pot (‘Smeltkroes’) open blaast. ,,Denk je dat scratchen door hiphopartiesten is bedacht? In de jaren dertig en veertig werd daar al binnen de jazz mee geëxperimenteerd. Dat schuiven met langspeelplaten is percussie waar je heerlijk overheen kunt spelen.”