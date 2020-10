Grafisch kunstenaar Lasse van den Dikkenberg nodigt mensen uit in zijn tijdelijke studio in de Helmondse Leonardusbuurt

HELMOND - De Utrechtse kunstenaar Lasse van den Dikkenberg heeft zijn intrek genomen in het gastenverblijf van Landgoed Leonardus. Hij nodigt iedereen uit naar zijn grafisch werk te komen kijken in zijn tijdelijke studio in de Helmondse Leonardusbuurt.

Van zijn tijdelijk huisje in Helmond maakt de kunstenaar een open studio. Van den Dikkenberg maakt figuratief grafisch werk, voornamelijk linosneden. Met deze techniek kun je meerdere afdrukken van eenzelfde afbeelding maken. In zijn werk zitten verwijzingen naar stromingen als het surrealisme, popart, symbolisme en art nouveau.

Op bezoek in de studio

In het gastenverblijf van Landgoed Leonardus kunnen mensen een inkijkje krijgen in zijn werkproces. De muren worden gebruikt als mini-museum. Van den Dikkenberg nodigt buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit op bezoek te komen in het gastenverbijf op het adres Bij de Populieren 1.

Vanwege corona kan er maar een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen, in principe één huishouden per keer. De studio heeft geen vaste openingstijden maar als Lasse van den Dikkenberg aan het werk is hangt er een bordje bij het raam zodat mensen weten dat ze langs kunnen komen. Hij is tot 28 oktober in het gastenverblijf te vinden.

Volledig scherm Turtle van Lasse van den Dikkenberg, in oktober artist in residence van Landgoed Leonardus in Helmond. © Lasse van den Dikkenberg

Volledig scherm The Hand van Lasse van den Dikkenberg, in oktober artist in residence van Landgoed Leonardus in Helmond. © Lasse van den Dikkenberg

Landgoed Leonardus is een langlopend kunstproject in de Leonarduswijk in Helmond. Kunstenaars worden uitgenodigd om drie weken te komen werken in het gastenverblijf. Zij laten zich tijdens hun verblijf inspireren door Helmond, de wijk en de bewoners.