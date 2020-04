Gratis game over anderhalve meter

Zie hier de online game Flatten The Curve, oftewel: zorg dat de stijging van het aantal corona-besmettingen terugloopt. Gratis te spelen op mobiel en computer via www.afstandhouden.com .

Ontwikkeld in sneltreinvaart

Het spel is ontwikkeld door het Deurnese Experience Republic , Zoso online developers en Edwin van den Heuvel graphics & animation (beide uit Helmond). In sneltreinvaart: ,,Normaal zit hier twee weken werk in, voor elke partij. Nu ook, maar in kortere tijd. We hebben veel uren in de avond gedraaid en zelfs 's nachts", zegt Mitch Gielen van Experience Republic.