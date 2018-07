Gratis lezen en luisteren op vakantie in de Peel

Vragen over buisleidin­gen voor giftige stoffen in Helmond

12:00 HELMOND - GroenLinks en D66 hebben vragen gesteld aan het stadsbestuur in Helmond over het 'mogelijke buizentracé' in Brandevoort. De partijen willen weten of er momenteel 'buisleidingen voor giftige of risicovolle stoffen' onder de grond liggen in de gemeente Helmond.